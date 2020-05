Mi TV Pro E32S to nowy telewizor Xiaomi z systemem Android TV i 32-calowym ekranem. Nie jest to jednak model z wyświetlaczem 4K UHD, a o rozdzielczości Full HD. Cena Xiaomi Mi TV Pro E32S jest jednak bardzo atrakcyjna. W Chinach telewizor kosztuje mniej niż tysiąc juanów i jest to naprawdę atrakcyjna kwota.

Xiaomi Mi TV Pro E32S to nowy telewizor z systemem Android TV, który trafia do sprzedaży. Na razie w Chinach, gdzie cena została ustalona na poziomie zaledwie 899 juanów (ok. 520 złotych), a więc jest bardzo niska. Choć tutaj trzeba mieć na uwadze, że nie jest to model mający wyświetlacz o rozdzielczości 4K UHD.

Xiaomi Mi TV Pro E32S to telewizor z 32-calowym ekranem o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli) oraz standardowym odświeżaniu obrazu w 60 Hz. Podobnie jak inne modele z tej serii wyróżnia się wąskimi ramkami. Sercem urządzenia jest 4-rdzeniowy procesor wspomagany przez 1 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 8 GB miejsca. Sprzęt ma także dwa głośniki o mocy 6 W.

Ponadto Xiaomi Mi TV Pro E32S ma Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth 4.0, dwa złącza HDMI oraz USB. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android TV z autorską nakładką producenta PatchWall. W zestawie znajduje się pilot zdalnego sterowania z 16 przyciskami i Bluetooth. Dane techniczne telewizora Xiaomi Mi TV Pro E32S znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi TV Pro E32S – dane techniczne

32-calowy ekran o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli)

4-rdzeniowy procesor

1 GB pamięci RAM

8 GB miejsca na dane

Wi-Fi 2,4 GHz

Bluetooth 4.0 LE

2 x HDMI

1 x USB

2 stereofoniczne głośniki o mocy 6 W

Android TV z nakładką PatchWall

