Mi Band 5 coraz bliżej, a Huami w 2019 roku sprzedało miliony opasek

Mi Band 5 to tania opaska Xiaomi, której produkcja zajmie się Huami. Firma zaliczyła fantastyczny 2019 roku, bo w dwanaście miesięcy sprzedała aż 42,3 mln wearables. To o ponad 50 proc. więcej w porównaniu do roku 2018. Tak dobre wyniki Huami uzyskało właśnie m.in. poprzez sprzedaż opasek Xiaomi Mi Band.