Mi Band 5 NFC to lepsza wersja nadchodzącej opaski Xiaomi. Dowiadujemy się, że ten wariant ma być dostępny globalnie i będzie wsparcie dla Google Pay. To oznacza, że z możliwości Xiaomi Mi Band 5 NFC będzie można skorzystać poza Chinami. Ponadto dowiadujemy się, że wearable dostanie jeszcze większy ekranik.

Xiaomi Mi Band 5 NFC to jedna z dwóch nowych opasek, której premiera powinna odbyć się jeszcze w tym półroczu. Sprzęt został już potwierdzony przez Huami. To firma, która zajmuje się produkcją tych wearables dla chińskiej marki. W sieci pojawiły się nowe plotki i dowiadujemy się, że ma być zapewnione wsparcie dla Google Pay. To zdecydowanie bardzo dobra wiadomość.

Do tej pory opaski Chińczyków w wersji z NFC dostępne były tylko w Chinach i tam klienci mogli korzystać z możliwości modułu bezdotykowego. Poza Państwem Środka ta funkcjonalność była mocno ograniczona i Google Pay nie było wspierane. Wraz z Xiaomi Mi Band 5 NFC ma to w końcu ulec zmianie, na co z pewnością czekało wielu fanów marki. O ile plotki są rzeczywiście prawdziwe.

Xiaomi Mi Band 5 NFC z Google Pay i większym ekranem

Informacja o wsparciu w Xiaomi Mi Band 5 dla Google Pay to nie wszystko. Serwis źródłowy dodaje także, że pojawi się większy ekranik. Będzie on kolorowy i jego przekątna ma wzrosnąć do 1,2 cala. Rozdzielczość nie jest znana. Premiera zapewne odbędzie się w tej połowie roku, ale choćby bardziej przybliżony termin pozostaje na razie tajemnicą. Kto wie, a może więcej informacji poznamy już wkrótce.

