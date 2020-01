AirPower to ładowarka bezprzewodowa Apple dla iPhone’ów i innych urządzeń, której to jednak nie ukończono. Tymczasem Zagg, firma matka Mophie, uważa, że opracowuje takie urządzenie. Ma to być ładowarka bezprzewodowa działająca jak AirPower. Ładowanie urządzeń ma być możliwe po umieszczeniu w dowolnym miejscu.

AirPower to ładowarka bezprzewodowa, na którą czekało wielu fanów Apple. Z prostej przyczyny, bo miała ona umożliwiać ładowanie iPhone’ów i innych sprzętów po umieszczeniu w dowolnym miejscu na macie. Jak jednak dobrze wiemy, gigant porzucił prace nad tym projektem. Po prostu nie był w stanie przeskoczyć pewnych przeciwieństw losu, ale okazuje się, że podobne urządzenie możemy zobaczyć od Zagg, firmy matki Mophie.

Zagg przekazał informacje o własnej ładowarce w trakcie targów CES 2020 w Las Vegas. Zasada działania ma być zbliżona do tej, którą Apple obmyśliło z myślą o AirPower. Ładowanie iPhone’ów i innych gadżetów ma odbywać się po umieszczeniu ich w dowolnym miejscu na macie. Nie wiadomo jednak, jak to wygląda. To, co widzicie poniżej, to aktualne, przykładowe ładowarki Mophie.

Nie wiadomo czy ładowarka „AirPower” od Zagg pozwoli jednocześnie ładować iPhone’a i Apple Watch

AirPower w zamyśle Apple miało być zgodne także z zegarkami z systemem watchOS. Nie wiadomo jednak, jak to wygląda w przypadku firmy Zagg. Możliwe, że ograniczy się ona tylko do standardu Qi. Obecnie firma zbiera opinie. Prawdopodobnie ta ładowarka bezprzewodowa trafi na rynek pod marką Mophie. Co ciekawe, firma pracuje także nad ładowaniem na odległość, ale to rozwiązanie nie jest jeszcze gotowe.

żródło: Bloomberg