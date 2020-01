Xiaomi Mi 8 to kolejny smartfon Chińczyków, który załapał się na system Android 10. Wprowadza go aktualizacja do MIUI 11.0.1.0, która jest już udostępniania na pierwszych rynkach. Uaktualnienie z Androidem 10 dla modelu Xiaomi Mi 8 waży niespełna 2 GB. Wiemy też, że zawiera grudniowe poprawki bezpieczeństwa.