Mate 40 Pro to flagowiec Huawei na drugą połowę 2020 roku. Wiemy, że znajdzie się tam SoC Kirin serii 1000 i dowiadujemy się, że produkcja rozpocznie się w sierpniu. To oznacza, że sam Huawei Mate 40 Pro zadebiutuje jesienią tego roku. Smartfon ma być potężny i nowy Kirin ma być wytwarzany w 5 nm procesie.

Huawei Mate 40 Pro zadebiutuje dopiero po kilku miesiącach od premiery modeli P40. Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że smartfon ma otrzymać bardzo mocny procesor. Wiemy, że będzie to Kirin serii 1000, który będzie wytwarzany w 5 nm litografii. Teraz dowiadujemy się, kiedy ma rozpocząć się produkcja nowego SoC.

Kirin 1000 dla Huawei Mate 40 Pro będzie produkowany od sierpnia. Obecnie znajduje się jeszcze na etapie ostatnich prac. Wiemy, że wytwarzaniem SoC zajmie się firma TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited), czyli ta sama, która dostarcza procesory do iPhone’ów. Sam termin rozpoczęcia produkcji uchyla nam rąbka tajemnicy w kwestii premiery.

Huawei Mate 40 Pro prawdopodobnie w październiku

Wygląda na to, że Huawei Mate 40 Pro zostanie zaprezentowany w październiku. Podobnie, jak starsze modele smartfonów z tej serii. Co prawda, poprzednik debiutował we wrześniu, ale tutaj zmiana terminu była pewnie podyktowana nieciekawą sytuacją giganta. Było to następstwem zakazu handlu nałożonego przez administrację USA.

Huawei Mate 40 Pro ma być potężnym smartfonem gotowym na 5G. Wiemy, że otrzyma aparat fotograficzny z pięcioma obiektywami i mocne podzespoły. Kirin 1000 będzie już wspierać kości LPDDR5 i spodziewajmy się pod obudową takiego RAM-u. Pewnie będzie też obsługiwać standard UFS 3.1.

źródło: ITHome