Galaxy Home Mini to głośnik inteligentny z Bixby, który Samsung obecnie dorzuca do smartfonów Galaxy S20. Jednak wiele osób chciałoby nabyć ten sprzęt osobo. Niestety, ale Samsung Galaxy Home Mini nie będzie na razie oferowany. Obecnie jedyna możliwość nabycia tego sprzętu to zakup jednego z modeli z serii S20.

Samsung Galaxy Home Mini to głośnik inteligentny z Bixby, który został zapowiedziany już w 2018 roku. Sprzęt cały czas nie trafił do sprzedaży. Wiemy jednak, że producent dorzuca go w postaci prezentu do zamówień na Galaxy S20 na terenie Korei Południowej. Sporo osób wolałby jednak zakupić ten sprzęt osobno. Takiej możliwości na razie jednak nie będzie.

Samsung Galaxy Home Mini na razie tylko razem z Galaxy S20

Samsung na razie nie zamierza sprzedawać głośnika Galaxy Home Mini. Jedyną możliwością nabycia tego sprzętu pozostaje zakup jednego ze smartfonów Galaxy S20, do których jest on dołączany. Co ważne, w najbliższym czasie nie ma to ulec zmianie. Głośnik inteligentny z Bixby z czasem może trafić do regularnej sprzedaży. Nie wiadomo, kiedy jednak miałoby to nastąpić.

Samsung Galaxy Home Mini ma głośniki przygotowane we współpracy ze specjalistami z firmy AKG oraz kilka czułych mikrofonów. Sprzęt wygląda dosyć nietypowo, co widzicie na załączonych w artykule renderach. Trudno powiedzieć, co stanęło na przeszkodzie, aby sprzęt ten trafił do normalnej sprzedaży. Pozostaje wierzyć, że zaistniała sytuacja w końcu z czasem ulegnie zmianie. Debiut w Korei Południowej odbędzie się 26 lutego, bo wtedy na rynek trafią tam modele Galaxy S20.

źródło