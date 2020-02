Galaxy Fold 2 to składany smartfon, który mamy zobaczyć latem. Nowe plotki wskazują na S Pen, czyli piórko, które pojawi się też w Galaxy Note 20. Następnie mamy aparat z modelu Galaxy S20 Plus. W nowym Foldzie mamy również spodziewać się ekranu, pod którym prawdopodobnie zostanie umieszczona kamerka do selfie.

Samsung Galaxy Fold 2 może być „Galaxy Note 20”, na który wielu czekało

Składany smartfon Galaxy Fold 2 z piórkiem S Pen może być naprawdę konkretnym urządzeniem. W zeszłym roku był to element, którego zabrakło na pokładzie poprzednika, choć wiele osób go wypatrywało. W tym jednak błąd ten zostanie naprawiony i stanie się to ku uciesze wielu osób. Na więcej informacji musimy jeszcze poczekać. Trudno jednoznacznie stwierdzić, jak taki zabieg wpłynie na popularność serii Galaxy Note 20. W pewnym stopniu na pewno.

źródło: Twitter