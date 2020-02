Pixel 5 to nowy smartfon Google, który został dostrzeżony pod właśnie taką nazwą w AOSP, czyli Android Open Source Project. Rąbka tajemnicy uchylił jeden z deweloperów. Nazwa Google Pixel 5 została dostrzeżona w kodzie o zmianie jądra Linuksa. Wiemy, że w drodze są co najmniej dwa nowe modele smartfonów.

Google Pixel 5 XL ostatnio pozował na renderze. Teraz nazwa telefonu została dostrzeżona w kodzie AOSP, czyli Android Open Source Project. Jeden z deweloperów wymienił taką nazwę przy okazji zmiany kernela Linuksa, na którym to zielony robot się opiera. Możecie to zobaczyć na poniższym zrzucie ekranowym z serwisu źródłowego.

Pixel 5 pojawia się w kodzie AOSP, ale nie stanowi to żadnego zaskoczenia. Po prostu wcześniej w Android Source Project posługiwano się kryptonimami. Doszukano się nazw kodowych Needlefish, Redfin/Bramble oraz Sunfish. Co najmniej jedna z nich skrywa telefon, który zobaczymy w drugiej połowie roku. Podobnie rzecz ma się z modelami 4a.

Google Pixel 5 będzie w AOSP (Android Open Source Project) pojawiać się częściej

Spodziewajmy się, że smartfony Google Pixel 5 będą dostrzegane w Android Open Source Project coraz częściej. Firma będzie je testować w coraz szerszym zakresie i to sprawi, że wzmianek będzie naprawdę niemało. Do premiery jednak trochę pozostało. Debiutu przed wrześniem raczej się nie spodziewajmy. Google w modelach Pixel 5 i XL zaimplementuje potrójne aparaty fotograficzne, których specyfikacja nie jest znana. Następnie mamy procesory Qualcomm Snapdragon 865, choć niewykluczone, że pojawi się nowy SoC, który otrzyma w nazwie dopisek Plus. Ma on być gotowy w trzecim kwartale roku.

