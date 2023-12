Samsung Galaxy Book 3 Go to tani laptop z modemem 5G

Samsung Galaxy Book 3 Go to tani laptop z 5G, który debiutuje w ofercie Koreańczyków. Cena i specyfikacja techniczna komputera są już znane. Co ma do zaoferowania Samsung Galaxy Book 3 Go? Laptop ma 14-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD, 6-nm procesor Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3 i Windows 11 Home.