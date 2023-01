Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 blisko. Wycieka specyfikacja laptopa

Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 to nowy laptop koreańskiej marki, którego premiera jest blisko. Do sieci wyciekła specyfikacja techniczna notebooka. Nie jest ona kompletna, ale informacji jest sporo. Laptop Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 otrzyma procesor Intel Core 13. generacji oraz 16-calowy ekran Super AMOLED.

Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 to jeden z kilku nowych notebooków, które zostaną pokazane na początku lutego. Topowy laptop otrzyma w nazwie dopisek Ultra. Tym razem do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna pierwszego z nich. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 ma 16-calowy ekran Super AMOLED. Wyświetlacz zaoferuje rozdzielczość na poziomie 2880 x 1800 pikseli. Sercem laptopa jest jeden z dwóch procesorów Intel Core 13. generacji. Są to i5-1340P lub i7-1360P. Następnie mamy 16 GB pamięci RAM typu DDR5.

Laptop Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 ma też dysk SSD NVMe o pojemności do 1 TB. Bateria 76 Whr będzie mogła być ładowana z użyciem ładowarki o mocy 65 W. W zestawie z komputerem znajdzie się także piórko S Pen, które pozwoli na pracę z ekranem. Całość ma pracować pod kontrolą Windows 11. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 – specyfikacja techniczna

16-calowy ekran Super AMOLED o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli

procesor Intel Core i5-1340P lub i7-1360P

16 GB pamięci RAM typu DDR5

dysk SSD NVMe o pojemności do 1 TB

bateria 76 Whr

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

S Pen

1,6 kg

Windows 11

źródło