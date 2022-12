Xiaomi Mini PC zaprezentowany. Cena i specyfikacja komputera

Xiaomi Mini PC to niewielki komputer stacjonarny, który został zaprezentowany w niedzielę wraz z MIUI 14. Wtedy zobaczyliśmy także inne produkty. Cena została ustalona na poziomie 3999 juanów (ok. 2550 zł). Można też nabyć wariant bez dysku SSD, który jest o tys. juanów tańszy. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna.

Komputer Xiaomi Mini PC ma procesor Intela 12. generacji. Jest to 12-rdzeniowy Core i5-1240P, który może pracować z zegarem do 4,4 GHz. Jest on wspomagany przez 16 GB pamięci RAM, którą można rozbudować do 32 GB. Dysk SSD ma pojemność 512 GB. Całość pracuje pod kontrolą systemu Windows 11.

Xiaomi Mini PC ma też 2 złącza Thunderbolt 4, 3 x USB 3.2 Gen 2 i 1 x USB 2.0 oraz 2 x HDMI 2.1. Komputer ma też Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11ax i waży 437 g. Całość ma wymiary 112 × 112 × 38 mm. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mini PC – specyfikacja techniczna

12-rdzeniowy procesor Intel Core i5-1240P

16 GB pamięci RAM

dysk SSD o pojemności 512 GB

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

2 złącza Thunderbolt 4, 3 x USB 3.2 Gen 2, 1 x USB 2.0 i 2 x HDMI 2.1

112 × 112 × 38 mm

437 g

Windows 11

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

źródło