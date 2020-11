Apple M2 to nowy, autorski procesor firmy z Cupertino. Powstaje on z myślą o desktopowych komputerach Mac. Zapewne Apple M2 będzie bardzo wydajny.

Apple M2 to kolejny procesor oparty na architekturze ARM, który szykuje gigant z Cupertino. Tym razem jednak nie z myślą o MacBookach. Ten autorski SoC tworzony jest z myślą o desktopowych komputerach Mac. Co prawda, Mac Mini otrzymał układ M1, ale nie jest to model maszyny o topowej konfiguracji sprzętowej w ofercie producenta.

Apple M2 trafi do droższych Maców, które są maszynami stacjonarnymi. Będzie to zapewne nowy iMac, który w przyszłym roku ma doczekać się większego odświeżenia. Gigant z Cupertino na konferencji w tym miesiącu przekazał, że proces przejścia na autorskie chipy potrwa tak naprawdę kilka lat. Najpóźniej te procesory zapewne pojawią się w najdroższych komputerach, jak Mac Pro czy iMac Pro.

Apple M2 dla komputerów Mac w 5 nm litografii

Wiemy, że Apple M2 to procesor, który zostanie wykonany w 5 nm litografii. Podobnie, jak to jest w przypadku SoC M1. Szczegóły techniczne nowego układu nie są jednak znane. Wiemy jednak, że powstaje on pod nazwą kodową Jade. Pierwszych komputerów z tymi chipami spodziewajmy się w drugiej połowie 2021 roku.

