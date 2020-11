Apple Watch 7 to smartwatche z watchOS 8, które zobaczymy w 2021 roku. W końcu zostanie odświeżony konstrukcja. Kiedy zobaczymy Apple Watch 7?

Apple Watch 7 to smartwatche, które zostaną zaprezentowane we wrześniu 2021 roku. Zadebiutują one z systemem watchOS 8, który zostanie pokazany trochę wcześniej, bo w czerwcu na konferencji WWDC. Analityk Ming Chi Kuo, który od lat dostarcza nam sprawdzone prognozy z obozu z Cupertino, udostępnił nowe informacje o planach producenta z logo nadgryzionego jabłka. Zegarki czeka nowa konstrukcja.

Smartwatche z watchOS od początku uległy niewielkim zmianom obejmujących konstrukcję. Jednak wraz z Apple Watch 7 w końcu możemy doczekać się większych modyfikacji w tym zakresie. Szczegóły jednak nie zostały podane. Tak więc nie wiemy, co tak naprawdę się po prostu zmieni. To wyjaśni się z czasem.

Ming Chi Kuo nie tylko o Apple Watch 7 z watchOS 8

Ming Chi Kuo ujawnił także informacje obejmujące inne przyszłe urządzenia z logo nadgryzionego jabłka. Apple szykuje nowe komputery Mac z własnymi procesorami opartymi na architekturze ARM. Odbiór maszyn z chipem M1 był naprawdę dobry. W 2021 roku mają pojawić się także pierwsze iPady z ekranami wykonanymi w technologii mini LED oraz modemami 5G.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło