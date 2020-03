Wear OS ma dedykowaną aplikację i Google teraz postanowiło wprowadzić ją do sklepu Galaxy Store, którego właścicielem jest Samsung. To nie pierwszy raz, gdy aplikacja firmy z Mountain View tam trafia. Wcześniej udostępniono Tłumacza. Skąd taki pomysł? Ma to swoje wytłumaczenie i może chodzić o chiński rynek.

Wear OS to platforma Google dla smartwatchy, która ma też swoją aplikację. Gigant z Mountain View postanowił wprowadzić ją do sklepu Samsung Galaxy Store. Opis jest wyświetlany w chińskim języku i zdaje się to mieć własne uzasadnienie. Po prostu firma znalazła sobie odpowiedni kanał dystrybucji na terenie Państwa Środka.

Usługi Google w Chinach nie są dostępne. Jednak sam sklep Galaxy Store jak najbardziej. Samsung przystosował go pod kątem Państwa Środka i dystrybuuje poprzez niego różne oprogramowanie. Dzięki temu aplikacja Wear OS stała się dostępna także w tym kraju. Oczywiście, tylko na urządzeniach Koreańczyków.

Wear OS to nie pierwsza aplikacja, którą Google dodało do Samsung Galaxy Store

Wear OS dodane do Galaxy Store znajdziecie pod tym adresem. Jednak nie jest to jedyna aplikacja, którą Google wprowadziło do sklepu firmy Samsung. Wcześniej udostępniona w ten sam sposób Tłumacza. Miało to miejsce około roku temu. Przy okazji pojawiają się nowe spekulacje.

Jakiś czas temu po sieci krążyły plotki, że Samsung pracuje nad smartwatchem z systemem Wear OS. Obecnie zegarki firmy działają pod kontrolą Tizena i nie wygląda na to, aby w najbliższym czasie miało to ulec zmianie. Cóż, czy Koreańczycy rzeczywiście mieliby dokonać przesiadki na platformę Google? Raczej na to się nie zanosi.

