AirTags to lokalizatory Apple, które mamy zobaczyć w marcu. Wtedy spodziewamy się też iOS 14.5. W drodze jest także nowy iPad Pro 2021.

AirTags to lokalizatory, nad którymi Apple pracuje już od dłuższego czasu. Wygląda na to, że ich premiera w marcu, kiedy to spodziewamy się finalnej wersji iOS 14.5, jest już niemal pewna. Informacje na ten temat przekazał Jon Prosser. Leaker twierdzi też, że w drodze jest także iPad Pro 2021, ktory niedawno pozował na schematach.

Lokalizatory AirTags są obiektem plotek od blisko dwóch lat. Zapewne aktualizacja iOS 14.5 wprowadzi wsparcie dla tych urządzeń, ale o tym przekonamy się już wkrótce. Wiemy, że nowy iPad Pro 2021 ma otrzymać nowy procesor Apple. Możliwe, że będzie to chip A14X, a więc jeszcze mocniejszy od A14 Bionic z iPhone’ow 12.

Apple AirTags, iPad Pro 2021 i iOS 14.5 w drugiej połowie marca

Domyślamy się, że w drugiej połowie marca odbędzie się pierwsza w tym roku specjalna konferencja Apple. To właśnie w jej trakcie powinniśmy zobaczyć lokalizatory AirTags oraz tablety iPad Pro 2021. Niedługo po niej zostanie też udostępniona aktualizacja iOS 14.5. Konkretny termin wydarzenia nie jest jednak znany.

