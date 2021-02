EMUI 11 Stable to aktualizacja, która trafiła już na blisko 40 smartfonów Huawei i Honor. W ujęciu globalnym mniej. Zobaczmy, jakie sprzęty dostały EMUI 11.

EMUI 11 Stable sukcesywnie trafia na kolejne urządzenia. Aktualizacja została udostępniona na prawie różnych 40 urządzeń Huawei oraz marki Honor. Tak dużo zaktualizowanych sprzętów dotyczy jednak tylko Chin. W ujęciu globalnym wygląda to zupełnie inaczej. Zobaczmy to sobie.

Te smartfony Huawei i Honor dostały aktualizację EMUI 11 Stable

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei-P40 Pro+

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche Design

Huawei-Nova 7 5G

Huawei Nova 7 Pro 5G

Huawei Nova 6

Huawei-Nova 6 5G

Huawei Nova 5 Pro

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate X

Huawei Mate Xs

Huawei MatePad Pro

Huawei MatePad Pro 5G

Huawei MatePad 10.8″

Huawei MediaPad M6 10.8″

Huawei MediaPad M6 8.4″

Huawei MediaPad M6

Honor V30Honor V30 Pro

Honor 30

Honor 30 Pro

Honor 30 Pro+

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor V20

Honor magic 2

Na rynkach globalnych aktualizacja do EMUI 11 Stable trafiła na znacznie mniej urządzeń. Są to smartfony z serii P40, Mate 30 oraz składany Mate Xs i tablety MediaPad Pro oraz M6. Wiemy jednak, że w tym kwartale uaktualnienie będzie udostępniane szerzej. Tak więc jeśli czekacie na nową nakładkę, to wkrótce powinniście ją dostać. W drodze jest też software z numerkiem 11.1.

źródło