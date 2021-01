iPhone 12 Mini debiutował w listopadzie. Jednak dopiero teraz jego aparat doczekał się oceny w DxOMark Mobile. Werdykt to 122 punkty. Nie stawia go więc na podium, ale pamiętajmy, że to nie model Pro, który ma lepszą kamerę. Zobaczmy sobie, jak poradził sobie w benchmarku iPhone 12 Mini.

Aparat modelu iPhone 12 Mini pod kątem robienia zdjęć oceniono na 132 punkty, zoom na 41 punktów, a możliwości z zakresu nagrywania wideo na 112 punkty. To dosłownie takie same wyniki, które uzyskał w DxOMark Mobile model z 6,1-calowym ekranem. Co nie powinno dziwić, bo przecież Apple w obu telefonach umieściło te same kamery.

DxOMark Mobile wychwala aparat smartfona iPhone 12 Mini pod kątem szybkiego autofocusu, ekspozycji, tekstur czy odwzorowania kolorów. To najważniejsze plusy wymienione dla tej kamery. Tak więc raczej obyło się bez niespodzianek. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Apple iPhone 12 Mini – specyfikacja techniczna

5,4-calowy ekran Super Retina XDR o rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli

procesor Apple A14 Bionic

4 GB pamięci operacyjnej RAM

64, 128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 12 MP do selfie

podwójny aparat fotograficzny 12 MP f/1.6 + 12 MP f/2.4

bateria o pojemności 2227 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

eSIM + nano SIM

złącze Lightning

Face ID

iOS 14

