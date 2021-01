watchOS 7.3 RC to w zasadzie finalna aktualizacja dla Apple Watch. Wprowadza ona pewne nowości. Zobaczmy więc, co nowego znajdziemy w watchOS 7.3.

Aktualizacja: watchOS 7.3 zostanie publicznie udostępniony dla wszystkich użytkowników jeszcze dziś. Apple wspominało o tym w informacji prasowej poświęconej Black Unity Collection. Domyślamy się, że nastąpi to już o godzinie 19:00 naszego czasu. W zeszłym tygodniu wydano wersję RC. Poniżej treść oryginalnego artykułu.

watchOS 7.3 RC to aktualizacja, którą udostępniono deweloperom wraz z macOS 11.2 i iOS 14.4. To nowe oprogramowanie dla smartwatchy Apple Watch, gdzie znajdziemy pewne nowości. Są też poprawki błędów. Zobaczmy, co nowego wprowadza to oprogramowanie. Wykaz zmian widzicie poniżej.

Aktualizacja watchOS 7.3 RC – co nowego / wykaz nowości

watchOS 7.3 zawiera nowe funkcje, ulepszenia i poprawki błędów, w tym:

Tarcza zegarka Unity – zainspirowana kolorami flagi panafrykańskiej, kształty zmieniają się w ciągu dnia, gdy się poruszasz, tworząc twarz, która jest dla Ciebie wyjątkowa

Czas na spacer dla subskrybentów Apple Fitness+

Dźwięk w aplikacji Treningi, w którym goście dzielą się inspirującymi historiami podczas spaceru

Aplikacja EKG na Apple Watch Series 4 lub nowszym w Japonii, Majotcie, Filipinach i Tajlandii

Powiadomienia o nieregularnym rytmie serca w Japonii, Majotcie, Filipinach, Tajwanie i Tajlandii

Naprawiono problem polegający na tym, że centrum sterowania i centrum powiadomień mogą nie reagować, gdy funkcja zoom jest włączona

Domyślamy się, że finalna wersja watchOS 7.3 zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom zegarków Apple Watch w niedługim czasie. Raczej nie nastąpi to jeszcze dziś. Pewnie w przyszłym tygodniu. Na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać.

