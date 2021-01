Motorola Edge S to nowy smartfon marki. Cena i specyfikacja techniczna są już znane. Urządzenie jest ciekawe. Zobaczmy, co oferuje model Motorola Edge S.

Motorola Edge S to pierwszy smartfon z układem Snapdragon 870 5G. Premiera odbyła się w Chinach. Cena za podstawową konfigurację to tylko 1999 juanów, czyli około 1160 zł. Natomiast za droższe modele trzeba będzie zapłacić do 2799 juanów (ok. 1620 zł). Zobaczmy, jak przedstawia się specyfikacja techniczna modelu Motorola Edge S.

W smartfonie Motorola Edge S znajdziemy 6,7-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Wspomniany Snapdragon 870 5G wspomagany przez 6 lub 8 GB RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh i można ją ładować z użyciem ładowarki o mocy 20 W.

Motorola Edge S ma także poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Następnie mamy obiektyw szerokokątny z matrycą 16 MP oraz czujnik głębi 2 MP i sensor ToF. Przednia kamerka to połączenie sensorów 16 i 8 MP. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Motorola Edge S – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2520 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 870 5G

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 16 + 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 16 + 2 MP + ToF

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C i słuchawkowe

czytnik linii papilarnych

Android 11

