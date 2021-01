iPhone 13 Pro Max dostanie lepszy aparat. Jednak same obiektywy nie ulegną większym zmianom. Apple w modelu iPhone 13 Pro Max postawi na znane rozwiązania.

iPhone 13 Pro Max to flagowiec Apple na ten rok. Z pewnością dostanie udoskonalony aparat fotograficzny względem poprzednika. Producent zaimplementuje rozwiązania, które usprawnią kamerę. Wygląda jednak na to, że obiektywy nie doczekają się większych zmian. To ma nastąpić dopiero w 2022 roku.

Apple zamierza nadal pozyskiwać obiektywy od firm Largan oraz Genius Electronic Optical. Ma też pojawić się trzeci dostawca. Jest nim Sunny Optical. Wiemy, że ten producent ma dostarczać elementy do highendowych modeli Apple. Tak więc jak najbardziej spodziewajmy się ich właśnie w smartfonie iPhone 13 Pro Max i mniejszym wariancie z 6,1-calowym ekranem.

iPhone 13 Pro Max z pewnością otrzyma konkretny aparat

Apple w modelu iPhone 13 Pro Max zapewne zdecyduje się na najlepsze rozwiązania. Tak jak uczyniło w przypadku poprzednika, gdzie umieszczono większe sensory. Aparat ten jednak wizualnie nie powinien różnić się od tego, co znamy obecnie. Na pojawienie się piątego obiektywu raczej nie ma co liczyć. Najważniejszą nowością może być ekran LTPO.

