Redmi Note 9T 5G – dziś premiera i tu obejrzysz live stream

Redmi Note 9T 5G to nowy średniak Xiaomi, którego premiera odbędzie się dziś. Będzie live stream. Na temat smartfona Redmi Note 9T 5G wiadomo już sporo.

Redmi Note 9T 5G to smartfon Xiaomi, który był obiektem wielu przecieków. Premiera już dziś i będzie ją można obejrzeć na żywo. Jeśli zastanawiacie się nad tym, gdzie oglądać live stream, to będzie to możliwe na Facebooku (link) i kanale w YouTube producenta (poniżej). Specyfikacja techniczna modelu Redmi Note 9T 5G widoczna jest poniżej.

Redmi Note 9T 5G to smartfon, którego premiera rozpocznie się o godzinie 13:00. Niedługo po tym dowiemy się, jak będzie cena w Europie. Urządzenie ma 6,53-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor MediaTek Dimensity 800U. Bateria ma pojemność 5000 mAh.

Poza tym Redmi Note 9T 5G ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP. Natomiast dwa dodatkowe obiektywy mają matrycę 8 i 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości 13 megapikseli. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi Note 9T 5G – specyfikacja techniczna

6,53-calowy ekran IPS Full HD+ (1080 x 2400 pikseli)

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 800U

4 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

199 g

Android 10 z MIUI 12

źródło