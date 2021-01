Nokia 6.4 na renderach Onleaks. Jest też częściowa specyfikacja

Nokia 6.4 to nowy smartfon HMD Global, który doczekał się przecieku. W sieci pojawiły się pierwsze rendery przedstawiające to urządzenie. Znana jest już także częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy więc, jak wygląda ten model i czego spodziewać się pod kątem wyposażenia.

Nokia 6.4 ma nieco większy ekran od poprzednika. Jest to wyświetlacz o przekątnej 6,45 cala i spodziewajmy się ponadto rozdzielczości Full HD+. To panel ze wcięciem w postaci łezki, gdzie umieszczono kamerkę do selfie. Nowy smartfon firmy HMD Global ma wymiary 164,9 x 76,8 x 9,2 mm. W miejscu wystającej wyspy z aparatami jest to 10,2 mm.

Kompletna specyfikacja techniczna modelu Nokia 6.4 tajemnicą

Na razie kompletna specyfikacja techniczna smartfona Nokia 6.4 nie jest znana. Urządzenie ma jednak aparat fotograficzny z czterema obiektywami. Spodziewajmy się poza głównym sensorem obiektywu szerokokątnego, czujnika głębi oraz kamerki do zdjęć makro. Na obudowie znajduje się także przycisk dla Asystenta Google.

