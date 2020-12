macOS Big Sur 11.1 to nowa aktualizacja Apple. Wprowadzi ona pewne nowości i zmiany. Zobaczmy więc, co nowego znajdziemy w macOS Big Sur 11.1.

macOS Big Sur 11.1 to nowa aktualizacja dla komputerów Mac, którą zobaczymy wraz z iOS 14.3. To większe uaktualnienie, które wprowadzi trochę nowości. Wśród nich jest wsparcie dla nowych słuchawek bezprzewodowych AirPods Max czy animowane okładki w Apple Music. Zobaczmy więc, co nowego się pojawi. Oficjalny wykaz zmian z macOS Big Sur 11.1 widzicie poniżej.

macOS Big Sur 11.1 – co nowego / wykaz nowości i zmian

macOS Big Sur 11.1 aktualizacja 11.1

macOS Big Sur 11.1 wprowadza obsługę AirPods Max, ulepszenia aplikacji TV, widżetów Apple News i informacji o prywatności w App Store. Ta wersja zawiera również poprawki błędów dla komputera Mac.

AirPods Max

Wsparcie dla AirPods Max , nowych słuchawek nausznych

Wysoka wierność dźwięku zapewniająca bogaty dźwięk

Adaptive EQ dostosowuje dźwięk w czasie rzeczywistym do indywidualnego dopasowania nauszników

Aktywna redukcja szumów blokująca hałas otoczenia

Tryb przezroczystości, aby usłyszeć otoczenie

Dźwięk przestrzenny z dynamicznym śledzeniem głowy zapewniający wrażenia słuchowe jak w kinie

Aplikacja TV

Zupełnie nowa karta Apple TV+ ułatwia odkrywanie i oglądanie oryginalnych programów i filmów Apple

Ulepszone wyszukiwanie, dzięki któremu można przeglądać według kategorii, takich jak gatunek, oraz wyświetlać ostatnie wyszukiwania i sugestie podczas pisania

Wyświetlane są najlepsze wyniki wyszukiwania z najtrafniejszymi dopasowaniami obejmującymi filmy, programy telewizyjne, obsadę, kanały i sport

Apple News

Widżety Apple News są teraz dostępne w Centrum powiadomień

Sklep z aplikacjami

Nowa sekcja informacji o prywatności na stronach App Store, która zawiera zgłoszone przez programistów podsumowanie praktyk ochrony prywatności w aplikacji

Panel w grze w grach Arcade zaleca nowe gry Arcade do grania

Aplikacje na iPhone’a i iPada na Macach z M1

Nowe opcje okna w aplikacjach na iPhone’a i iPada pozwalają przełączać się między orientacją poziomą i pionową lub rozszerzać okno tak, aby wypełniło cały ekran

Zdjęcia

Zdjęcia Apple ProRAW można edytować w aplikacji Zdjęcia

Safari

Opcja wyszukiwarki Ecosia w Safari

Jakość powietrza

Dostępne w Mapach i Siri dla lokalizacji w Chinach kontynentalnych

Zalecenia zdrowotne są podane w Siri dla Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Indii i Meksyku na określonych poziomach jakości powietrza

Ta wersja dotyczy również następujących problemów:

QuickTime Player może się zamknąć podczas otwierania filmu ze ścieżką z kodem czasowym po uaktualnieniu z macOS Catalina

Stan połączenia Bluetooth nie był wyświetlany w centrum sterowania



Niezawodność automatycznego odblokowywania komputera Mac za pomocą zegarka Apple Watch

Szybkość przewijania gładzika może być większa niż oczekiwana w modelach MacBooka Pro

Wyświetlacz LG UltraFine 5K może nieprawidłowo wyświetlać się w rozdzielczości 4K na komputerach Mac z M1

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Bardziej szczegółowe informacje na temat tej aktualizacji można znaleźć pod adresem: https://support.apple.com/kb/HT211896. Szczegółowe informacje o zawartości tej aktualizacji związanej z zabezpieczeniami można znaleźć pod tym adresem.



macOS 11.1 Big Sur powinien zostać udostępniony w poniedziałek w okolicy 19:00 naszego czasu. Aktualizacja będzie dostępna z poziomu mechanizmu Uaktualnienia. Oczywiście, przed rozpoczęciem procesu aktualizowania warto wykonać kopię zapasową. Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods Spotify – triki i ukryte funkcje, które warto znać i używać

