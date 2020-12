Chrome Labs to specjalna sekcja popularnej przeglądarki internetowej Google. To właśnie tu znajduję się różne eksperymenty. Są to funkcje znajdujące się na etapie opracowywania, które można wypróbować wcześniej w postaci poglądowej. Firma zdecydowała się ułatwić dostęp do tych opcji. Co dokładnie zrobiono?

Opcje dostępne w Labs normalnie znajdziemy na stronie chrome://flags. Tutaj możemy aktywować różne poglądowe funkcje za pomocą tak zwanych flag. Jednak Google postanowiło lepiej wyeksponować ten panel. Zmiany pojawiły się w przeglądarce internetowej w kanale Canary, czyli wczesnopoglądowej. To specjalny przycisk, który widzicie poniżej.

Eksperymenty z Google Chrome Labs łatwiej dostępne poprzez ikonkę

Widzimy, że obok paska adresu pojawiła się nowa ikonka prezentująca zlewkę. To właśnie jej kliknięcie otwiera nowy moduł Chrome Labs, gdzie znajdują się eksperymenty. Na razie umieszczono tu tylko dwie nowe funkcje. To lista czytelnicza i wyszukiwanie na kartach. Z czasem pewnie będzie ich więcej. Z nowej opcji można na razie korzystać tylko w aplikacji na komputery.

źródło