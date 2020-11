iPhone 14 otrzyma Apple A16 Bionic w litografii 4 nm

iPhone 14 to smartfony, które zobaczymy w 2022 roku. To w nich spodziewamy się procesorów Apple A16 Bionic. SoC A15 trafi do przyszłorocznych telefonów. One otrzymają układy wytwarzane w 5 nm litografii. Natomiast za dwa lata może nas już czekać przejście na 4 nm. Sugeruje to ostatni raport firmy TrendForce, który opublikowano w tym tygodniu.

Według TrendForce gigant z Cupertino będzie chciał, aby Apple A16 Bionic był już układem w 4 nm litografii. Produkcją cały czas ma zajmować się tajwańskie TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited). Ta sama litografia zostanie zaadoptowana w przyszłych procesorach Qualcomma dla flagowców z systemem Android.

Apple A16 Bionic dla modeli iPhone 14 będzie potężnym SoC

Apple w tym roku pokazało, jaki potencjał drzemie w 5 nm litografii. Układ A14 czy M1 to bardzo potężne procesory. Przejście na nowy proces pozwoli uzyskać jeszcze większą wydajność i zagospodarować dostępne miejsce tranzystorami. Na więcej szczegółów przyjdzie nam jednak poczekać do 2022 roku.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło