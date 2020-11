Asystent Google będzie miał nowy dom. To telewizory Samsung Smart TV. Wcześniej dodano wsparcie dla Amazon Alexa. Kiedy pojawi się Asystent Google?

Asystent Google zmierza na telewizory Samsung Smart TV z systemem Tizen. Rok temu dodano wsparcie dla innej aplikacji i była nią Amazon Alexa. Dziś zapowiedziano duże rozszerzenie możliwości z zakresu sterowania głosem. Tam też potwierdzono zbliżającą się nowość.

Telewizory Samsung Smart TV już teraz oferują sporo opcji z zakresu sterowania głosem. Teraz dojdzie do nich Asystent Google. To powiększy możliwości. Głównie za sprawą dostępu do różnych usług giganta z Mountain View, jak chociażby Zdjęć. Niestety, nowa aplikacja pojawi się tylko na części tegorocznych modeli.

Asystent Google trafi tylko na wybrane telewizory Samsung Smart TV

Wiemy, że Asystent Google zostanie udostępniony na telewizory marki Samsung w kolejnych krajach przed końcem tego miesiąca. Niestety, tylko na te modele Smart TV, które mają ekrany o rozdzielczości 4K i 8K oraz ponadto pochodzą z 2020 roku. Starsze modele funkcji nie otrzymają, co warto mieć na uwadze.

