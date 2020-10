Apple A15 Bionic to procesor, który trafi smartfonów iPhone 13. Ma to być SoC wykonany w 5 nm. Wiemy, że produkcją układów Apple A15 Bionic zajmie się TSMC.

Apple A15 Bionic to procesor, który firma z Cupertino już opracowuje. Trafi on do smartfonów iPhone 13, o których coś tam już wiemy. Będzie to potężny SoC i dowiadujemy się, że ponownie ma być wytwarzany w 5-nm litografii. Natomiast za produkcję nadal ma odpowiadać tajwańskie TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited).

Wiemy jednak, że w przypadku procesorów Apple A15 Bionic TSMC planuje wykorzystać udoskonalony proces produkcyjny o nazwie N5P. Będzie to usprawniona litografia, która zapewne pozwoli uzyskać z nowych układów trochę więcej. Wzrost wydajności w modelach iPhone 13 względem dwunastek z pewnością będzie widoczny.

iPhone 13 z Apple A15 Bionic pewnie we wrześniu 2021 roku

W tym roku producent z logo nadgryzionego jabłka miał liczne opóźnienia na etapie projektowania nowych telefonów. Domyślamy się jednak, że iPhone 13 zadebiutuje już pewnie w standardowym czasie. Spodziewajmy się debiutu we wrześniu. Produkcja powinna ruszyć latem. Natomiast układy Apple A15 Bionic TSMC powinno zacząć wytwarzać już w drugim kwartale.

