iOS 14.3 beta i watchOS 7.2 beta zdają się potwierdzać nową usługę. To Apple Fitness Plus, która wkrótce się pojawi. iOS 14.3 spodziewamy się za jakiś czas.

iOS 14.3 beta i watchOS 7.2 beta to poglądowe aktualizacje, które obecnie dostępne są w ramach testów. Wygląda na, że aktualizacje te zwiastują jedną z nowych usług, które zapowiedziano we wrześniu. To Apple Fitness Plus, które według deklaracji producenta ma zostać oddane w ręce użytkowników jeszcze przed końcem tego roku. W rzeczywistości może być inaczej, ale o tym za chwilę.

watchOS 7.2 beta zawiera nowy ekran powitalny, który widzicie poniżej. Na nim pojawia się właśnie informacja o Apple Fitness Plus. Natomiast iOS 14.3 beta też zawiera pewną wzmiankę o nowej usłudze. Widzicie ją na kolejnym zrzucie ekranowym. Znajdowała się w sekcji analityki z prywatności. Niestety, została już usunięta.

watchOS 7.2 beta i iOS 14.3 beta zwiastują Apple Fitness Plus, ale mogą być opóźnienia

Domyślamy się więc, że Apple Fitness Plus zadebiutuje z finalnymi wersjami aktualizacji iOS 14.3 i watchOS 7.2. Jednak nie wiadomo, czy zostaną one udostępnione w tym roku. Wiele osób spodziewa się ich dopiero w przyszłym kwartale. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło