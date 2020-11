Realme Watch S debiutuje w Europie. Cena smartwatcha jest atrakcyjna

Realme Watch S to smartwatch, który debiutuje w Europie. Cena zegarka jest atrakcyjna. Zobaczmy, co ma do zaoferowania model Realme Watch S.

Realme Watch S to smartwatch, którego premiera odbyła się w na początku listopada. Najpierw w Pakistanie. Teraz pokazano go wraz z modelem 7 5G w Europie. Cena została ustalona na poziomie 79,99 euro, czyli około 357 złotych. Kwota jest więc atrakcyjna. Zobaczmy, na co można liczyć w zamian.

Realme Watch S ma 1,3-calowy ekran o rozdzielczości 360 x 360 pikseli (278 ppi). Następnie mamy pulsometr oraz funkcję mierzenia natlenienia krwi. Jest też moduł Bluetooth 5.0 do łączności bezprzewodowej. Bateria ma pojemność 390 mAh i ma zapewnić do 15 dni pracy.

Ponadto Realme Watch S to smartwatch mający obudowę spełniającą założenia normy IP68. Zegarek obsługuje 16 trybów sportowych. Pełne naładowanie baterii ma trwać do 2 godzin. Dane techniczne zegarka Realme Watch S znajdziecie poniżej. Na razie nie wiadomo, kiedy urządzenie trafi do oferty w polskich sklepach.



Realme Watch S – specyfikacja techniczna

1,3-calowy ekranik o rozdzielczości 360 x 360 pikseli (278 ppi)



Bluetooth 5.0

pulsometr + Sp02

bateria o pojemności 390 mAh (do 15 dni pracy)

3-osiowy akcelerometr

259,5 x 47,0 x 12 mm (z paskiem)

48 gramów (z paskiem)

IP68

16 trybów sportowych

źródło