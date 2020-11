iPhone 12 Pro Max rozebrany. Tak wygląd w środku

iPhone 12 Pro Max to smartfon, którego przedsprzedaż ruszyła w piątek. Od jutra urządzenie zacznie oficjalnie trafiać w ręce klientów. Tymczasem w Chinach dokonano rozbiórki, z której opublikowano zdjęcia. W ten sposób mamy okazję zobaczyć, co urządzenie skrywa w środku obudowy.

iPhone 12 Pro Max po rozbiórce widoczny jest poniżej. Widzimy, że bateria ma kształt litery L. Jest też dokładna pojemność, której Apple nie podaje. To 3687 mAh (nominalnie). Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia, które opublikował chiński serwis.

Premiera modelu iPhone 12 Pro Max jest bardzo blisko. Jutro telefony powinny trafić do sklepów i wiemy, że klienci najchętniej w przedsprzedaży decydowali się na niebieski wariant kolorystyczny obudowy. Co nie dziwi, bo to zupełnie nowy odcień w palecie kolorów. Dane techniczne smartfona iPhone 12 Pro Max znajdziecie poniżej.

Apple iPhone 12 Pro Max – specyfikacja techniczna



6,7-calowy ekran Super Retina XDR rozdzielczości 1284 x 2778 pikseli



procesor Apple A14 Bionic

6 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR

bateria o pojemności 3687 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 5G

NFC

Face ID

złącze Lightning

stereofoniczne głośniki

iOS 14

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora WhatsApp

źródło