macOS Big Sur to nowy system operacyjny Apple, na który w tym roku kazano nam poczekać dłużej. Niedawno testerom udostępniono wydanie z numerkiem 11.0.1. Tymczasem nowa aktualizacja dla komputerów Mac stanie się w końcu ogólnodostępna. Gdzie będzie można ją pobrać i jak zainstalować?



Gdzie pobrać i jak zainstalować macOS Big Sur 11 na komputerze Mac

macOS Big Sur to aktualizacja oprogramowania, której Apple nie udostępnia poprzez mechanizm do dostarczania automatycznych aktualizacji. Musicie go pobrać z Mac App Store. W momencie dostępności wstawimy tutaj link. Nowy system powinien ważyć kilkanaście gigabajtów, a więc nie jest to małe uaktualnienie. Po ściągnięciu obrazu uruchomi się instalator, gdzie trzeba postępować według wskazówek wyświetlanych przez kreatora. Poniżej lista komputerów zgodnych z nowym software.



MacBook z 2015 roku i nowsze

MacBook Air z 2013 roku i nowsze

MacBook Pro z końca 2013 roku i nowsze

Mac Mini z 2014 roku i nowsze

iMac z 2014 roku i nowsze

iMac Pro (wszystkie modele)

Mac Pro z 2013 roku i nowsze

macOS 11 Big Sur wprowadza nowe elementy do interfejsu użytkownika czy przeprojektowane centrum powiadomień. Pojawiają się także nowe widżety. Następnie mamy nową wersję aplikacji Wiadomości, w której dodano te opcje, które pokazano wraz z iOS 14. Jest też nowa aplikacja Mapy z przeprojektowanym interfejsem. Deweloperzy oprogramowania skorzystają z nowości w Catalyst. Jest też odświeżona wersja przeglądarki Safari.

