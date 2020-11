iPhone 12 Pro Max i iPhone 12 Mini na filmach. Tuż przed przedsprzedażą

iPhone 12 Pro Max i iPhone 12 Mini to smartfony Apple, na które cały czas czekamy. Wiemy, że przedsprzedaż rusza dziś. Oba smartfony będzie można zamawiać i będą one dostarczane od 13 listopada. Zachodnie redakcje już je mają i przygotowały filmy z porównaniem telefonów. Rzućmy sobie na to okiem.

iPhone 12 Mini jest znacząco mniejszy od dużego modelu iPhone 12 Pro Max. Pierwszy ma ekran o przekątnej tylko 5,4 cala. Natomiast drugi dostał 6,7-calowy wyświetlacz Retina. Nie dziwi więc, że różnica w wielkości jest widoczna gołym okiem. Obejrzyjcie to sobie poniżej.

Nowe telefony Apple w przyszłym tygodniu będą dostępne na rynku. Oczywiście, dzisiejsza przedsprzedaż modeli iPhone 12 Mini i Pro Max z gwarancją dostawy na przyszły tydzień pewnie długo nie potrwa. Możemy się domyślać, że po 14:00 realizacja zamówień zacznie wydłużać się do nawet kilku tygodni. Dane techniczne smartfonów znajdziecie poniżej.

Apple iPhone 12 Mini – specyfikacja techniczna

5,4-calowy ekran Super Retina XDR o rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli

procesor Apple A14 Bionic

4 GB pamięci operacyjnej RAM

64, 128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 12 MP do selfie

podwójny aparat fotograficzny 12 MP f/1.6 + 12 MP f/2.4

bateria o pojemności 2277 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

eSIM + nano SIM

złącze Lightning

Face ID

iOS 14

Apple iPhone 12 Pro Max – specyfikacja techniczna



6,7-calowy ekran Super Retina XDR rozdzielczości 1284 x 2778 pikseli



procesor Apple A14 Bionic

6 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR

bateria o pojemności 3687 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 5G

NFC

Face ID

złącze Lightning

stereofoniczne głośniki

iOS 14

