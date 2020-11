iPhone 12 Mini to smartfon, którego przedsprzedaż rusza już jutro. Ceny i wersje są już znane. Zobaczmy, co warto wiedzieć o modelu iPhone 12 Mini.

iPhone 12 Mini to smartfon, który został zaprezentowany w październiku, ale na jego dostępność czekamy. Przedsprzedaż jest już blisko i rozpocznie się już jutro. Znamy już ceny i wersje. Zobaczmy, co warto wiedzieć, zanim Apple uruchomi preordery.

Ceny iPhone 12 Mini i wersje

iPhone 12 Mini będzie dostępny w trzech wariantach pojemnościowych. Są to modele mające 64, 128 lub 256 GB miejsca na dane. Do wyboru klienci będą mieć też pięć wariantów kolorystycznych obudowy. Są to biały, czarny, niebieski, zielony i czerwony, czyli PRODUCT RED. Ceny widzicie poniżej.

model 64 GB – 3599 złotych

model 128 GB – 3849 złotych

model 256 GB – 4349 złotych

iPhone 12 Mini to najtańszy z najnowszych telefonów z iOS, ale wcale nie jest taki tani. Mimo to ceny te i tak są niższe od modeli Pro i jest możliwe, że będzie to najczęściej wybierany model z całej czwórki smartfonów. O tym jednak przekonamy się z czasem. Co warto wiedzieć o samej przedsprzedaży?

Przedsprzedaż iPhone 12 Mini od 14:00

Przedsprzedaż modelu iPhone 12 Mini rozpocznie się dokładnie 6 listopada o godzinie 14:00 naszego czasu. Do tego momentu sklep internetowy Apple przez parę godzin zapewne będzie wyłączony, jak to zwykle bywa. Oczywiście ze składaniem zamówień trzeba będzie się pospieszyć. Pamiętajmy, że po kilku minutach od uruchomienia preorderów data realizacji zamówienia pewnie zacznie wydłużać się do kilku tygodni. Chcąc mieć pewność na otrzymanie telefonu 13 listopada, trzeba będzie zrobić to szybko.

Czego Apple nie powiedziało o iPhonie 12 Mini

Apple w swoich specyfikacjach technicznych nie ujawnia wszystkich informacji. Są to m.in. rozmiar pamięci RAM oraz pojemność baterii. Wiemy jednak, że iPhone 12 Mini ma 4 GB pamięci operacyjnej oraz akumulator o pojemności 2277 mAh. Dosyć mały, ale z drugiej strony to kompaktowy smartfon. Jest też istotna informacja dotycząca MagSafe. Ten model wspiera to rozwiązanie. Jednak jako jedyny z ograniczeniami w postaci zmniejszonej do 12 W mocy ładowania. Warto to mieć na uwadze. Specyfikacja techniczna telefonu iPhone 12 Mini.

Apple iPhone 12 Mini – specyfikacja techniczna

5,4-calowy ekran Super Retina XDR o rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli

procesor Apple A14 Bionic

4 GB pamięci operacyjnej RAM

64, 128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 12 MP do selfie

podwójny aparat fotograficzny 12 MP f/1.6 + 12 MP f/2.4

bateria o pojemności 2277 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

eSIM + nano SIM

złącze Lightning

Face ID

iOS 14

źródło: opracowanie własne