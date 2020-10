iPhone 12 5G to smartfony, które mają modemy Snapdragon X55. Dostarczyła je Apple firma Qualcomm. Przeprowadzono testy, które wykazały, że czas pracy baterii na jednym naładowaniu przy połączeniach z sieciami nowej generacji jest odczuwalnie krótszy, gdy porównamy go do wyników z LTE. Rzućmy sobie na to okiem.

Jak wyglądały te testy? Sprawdzono zarówno model iPhone 12 5G, jak i wariant Pro z jasnością ekranów ustawioną na 150 nitów. Następnie uruchamiano co 30 sekund nową stronę do momentu, aż bateria ulegnie całkowitemu rozładowaniu. Jakie były rezultaty?

iPhone 12 5G przy połączeniu z nowymi sieciami ma czas pracy o 20 proc. krótszy, jak przy LTE

Niestety, ale czas pracy baterii modeli iPhone 12 5G połączeniach z nowymi sieciami spada aż o 20 proc. To dużo. Wariant Pro wytrzymał 9 godzin i 6 minut. W tańszym telefonie było to 8 godzin i 25 minut. Przy połączeniach LTE było to 11 godzin i 24 minuty oraz 10 godzin i 23 minuty. Różnica jest więc widoczna gołym okiem.

iPhone 12 5G pod tym kątem wypada też gorzej od smartfonów z Androidem. Większość z nich oferuje czas pracy dłuższy. Zwłaszcza przy nawiązaniu połączenia z sieciami nowej generacji. Pamiętajmy, że Apple umieściło w tegorocznych modelach mniejsze baterie. Poza tym trzeba pamiętać o ograniczeniach dla opcji dual SIM.



