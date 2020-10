iPhone 12 5G ma modem dla sieci nowej generacji. Apple wybrało czipy Snapdragon X55, które dostarczył Qualcomm. Ujawnia to rozbiórka modelu iPhone 12 5G.

iPhone 12 5G to pierwsze smartfony Apple, które otrzymały modem łączności z sieciami nowej generacji. Telefon doczekał się rozbiórki, na której mamy okazję zobaczyć płytę główną. Tam umieszczono modem Snapdragon X55. To rozwiązanie autorstwa firmy Qualcomm.

Snapdragon X55 to modem, który wspiera zarówno mmWave, jak i Sub-6GHz. Qualcomm zapewnia zgodność też z NSA oraz SA. Ponadto jest on w stanie także łączyć się z sieciami 4G. Wspiera LTE kat. 22. iPhone 12 5G teoretycznie mógłby pobierać dane nawet z prędkością 3 Gbps. W rzeczywistości jednak transfery będą niższe i jest to zależne o różnych warunków.

Każdy Apple iPhone 12 5G ma modem Snapdragon X55

iPhone 12 5G docelowo będzie dostępny na rynku w czterech różnych wersjach. Apple umieści modem Snapdragon X55 w każdym z telefonów. Za rok z pewnością też sięgnie po rozwiązania firmy Qualcomm, ale już później będzie starało się postawić na autorskie układy. Po to właśnie przejęto dział modemów od Intela.

