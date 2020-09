iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14, watchOS 7 oraz macOS 11 Big Sur to systemy operacyjne, które przez ostatnie miesiące dostępne były w wersjach beta. W trakcie dzisiejszej konferencji Apple, zgodnie z przewidywaniami, ujawniono, kiedy odbędzie się premiera nowego oprogramowania. Zobaczymy je już 16 września. Tego dnia zostaną udostępnione dla wszystkich użytkowników zgodnych urządzeń. Na nową wersję software dla komputerów Mac poczekamy trochę dłużej.

iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14, watchOS 7 oraz macOS 11 Big Sur to duże aktualizacje oprogramowania od Apple. Wniosą mnóstwo nowości oraz zmian. Z pewnością jest na co czekać. Ci z was, którzy brali udział w publicznym programie pilotażowym z wersjami beta, wiedzą już, czego się spodziewać. Warto jednak dodać, że z instalacją nowego software nie ma co się spieszyć.

iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14, watchOS 7 i macOS 11 Big Sur lepiej nie instalować w dniu premiery

Historia pokazuje, że nowych wersji oprogramowania Apple lepiej nie próbować instalować w ciągu pierwszych godzin od premiery. Wynika to z faktu, że w przeszłości dochodziło do błędów, które nawet uceglały iPhone’y. Lepiej więc trochę się wstrzymać i zobaczyć, czy inni użytkownicy nie raportują błędów. Tym bardziej, że chyba nic się nie stanie, gdy wasz sprzęt poczeka chwilę dłużej na iOS 14 czy iPadOS 14.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło: opracowanie własne