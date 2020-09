Apple Watch 6 to nowe smartwatche z systemem watchOS 7. Znamy już ceny i nowe funkcje zegarków. Zobaczmy więc, co Apple Watch series 6 ma do zaoferowania.

Apple Watch 6 to nowe smartwatche z watchOS 7, które przed premierą były obiektem wielu przecieków. Dziś doczekaliśmy się ich debiutu. Poznaliśmy ceny oraz nowe funkcje, które na ten rok przygotował gigant z Cupertino. Zacznijmy od dostępności i cen, bo to zdaje się być najbardziej interesujące klientów.

Ceny Apple Watch 6

model series 5 40 mm – od 399 dolarów

model series 5 44 mm – od 429 dolarów

Ceny są takie same, jak w przypadku modeli z poprzedniego roku. Apple Watch 6 będzie można wkrótce zamawiać. Będzie też tańszy model SE, który ma kosztować od 279 dolarów. Zobaczmy, co nowe smartwatche z watchOS 7 mają do zaoferowania.



Apple Watch 6 ze starym designem, ale są nowe funkcje



Apple Watch 6 nie różni się znacząco od poprzednika. Nowe smartwatche z watchOS 7 do złudzenia przypominają modele series 5. Mają podobne kształty i koperty w tych samych rozmiarach – 40 i 44 mm. Na większe zmiany we wzornictwie trochę sobie poczekamy. Są jednak nowe funkcje i wśród nich jest możliwość mierzenia natlenienia krwi. Następnie mamy nowy układ SiP 6. generacji, który jest szybszy, nowy czujnik zdrowia czy jaśniejszy ekran. Jest to więc naturalny rozwój zegarków z systemem watchOS. Super innowacji w nowych modelach jednak zabrakło. Warto też wspomnieć o nowych kolorach, jak niebieskim czy Product RED.



