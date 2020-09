Apple Watch 6 to zegarki, które zobaczymy na konferencji za kilka dni. Pojawi się także tańszy smartwatch z watchOS 7. Co zaoferuje taki „Apple Watch 4s”?

Apple Watch 6 jest już blisko i wiemy, że te zegarki z watchOS 7 zostaną zaprezentowane już 15 września. W trakcie specjalnej konferencji, gdzie zobaczymy również nowe iPady. Tymczasem Jon Prosser ujawnia, że będzie jeszcze jedna nowość związana z wearables. Będzie to tańszy smartwatch, który pod kątem designu ma nawiązywać do modeli series 4.

Taki „Apple Watch 4s”, bo tak go sobie nazwijmy (choć Prosser sam używa dopisku „SE”) zostanie jednak pozbawiony pewnych kluczowych funkcji, które pozostaną zarezerwowane dla droższych smartwatchy z watchOS 7. Zabraknie badania EKG oraz ekranu z Always on Display. Ponadto pod obudową znajdzie się chip M9 i pojawią się dwa rozmiary. Koperty będą w opcjach 40 i 42 mm. Do wyboru będą opcje GPS i łącznością z sieciami komórkowymi.

Apple Watch 6 i 4s z watchOS 7 to nie jedyne nowości

Smartwatche Apple Watch 6 i 4s to nie jedyne produkty, które zobaczymy za kilka dni. Na tej samej konferencji mamy zobaczyć także nowe tablety. To iPad Air 4. generacji i podstawowy 8. generacji. Być może zobaczymy także zestaw usług One. Czego natomiast nie ujrzymy?

Prosser dodaje, że nie powinniśmy spodziewać się smartfonów iPhone 12 i lokalizatorów AirTags. To samo dotyczy słuchawek AirPods Studio. Produkty te zobaczymy w późniejszym czasie. Najpewniej w takcie październikowej konferencji Apple.

