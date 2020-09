Realme X50 5G debiutuje w Polsce. Cena będzie atrakcyjna

Realme X50 5G to smartfon, który w końcu debiutuje w Polsce. Telefon w kraju zostanie pokazany za dwa dni. Wiemy, że cena Realme X50 5G ma być atrakcyjna.

Realme X50 5G to smartfon, który debiutował już kilka miesięcy temu. Potem dowiedzieliśmy się, że sprzęt zmierza do Europy. Na jego dostępność w Polsce musieliśmy poczekać do teraz. Polska premiera ma odbyć się 17 września. Cena nie została ujawniona, ale mówi się o kwocie poniżej 1,5 tys. złotych.

Polska premiera Realme X50 5G rozpocznie się o godzinie 16:00. Wydarzenie będzie transmitowane na Facebooku i YouTubie producenta. Firma już teraz zapowiada, że ma to być najtańszy w kraju smartfon mający modem zapewniający łączność z sieciami nowej generacji. Obecnie jest to chyba Xiaomi Mi 10 Lite, którego ceny jednak przekraczają kwotę 1,5 tys. złotych.

Realme X50 5G ma procesor Qualcomm Snapdragon 765G oraz ekran umożliwiający wyświetlanie obrazu w 120 Hz. Wyróżnia się też podwójnym aparatem do selfie oraz wspiera szybkie ładowanie baterii mocy 30 W. Wszystkie szczegóły poznamy już wkrótce. Tymczasem dane techniczne Realme X50 5G znajdziecie poniżej.

Z szeroką ofertą telefonów komórkowych zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Realme X50 5G – dane techniczne

6,57-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1080 × 2400 pikseli i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765G

6, 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 2.1)

kamerka Sony IMX471 16 MP + 8 MP do selfie

aparat fotograficzny Samsung GW1 64 MP + 12 + 8 + 2 MP z diodą LED

bateria o pojemności 4200 mAh (4100 mAh nominalnie)

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X52

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

202 gramy

Android 10

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: komunikat prasowy