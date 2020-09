Apple Watch 6, zapowiedź daty wydania iOS 14 i iPadOS 14 to nie jedyne nowości, które zobaczymy na wydarzeniu Time Flies. Wrześniowa konferencja przyniesie także inne produkty. Mamy zobaczyć jeszcze tańszy zegarek Apple Watch oraz tablet iPad Air 4. Powinna pojawić się także zapowiedź pakietów usług o nazwie One.

Apple Watch 6 ma być głównym punktem najbliższego wydarzenia w Cupertino. W jego trakcie powinniśmy też poznać daty premiery systemów iOS 14, iPadOS 14 oraz pozostałych, które obecnie dostępne są w wersjach beta. Co jeszcze przyniesie nam wrześniowa konferencja Apple? Zobaczmy, co już wiadomo.

Apple Watch 6, czyli nowe smartwatche z watchOS 7

Apple Watch 6 to smartwatche, które pojawiają się w plotkach już od dawna. Wrześniowa konferencja powinna zostać poświęcona głównie nim. Wiemy, że nowe zegarki z watchOS 7 będą podobne do poprzedników. Zmian w designie się nie spodziewajmy. Otrzymają lepsze wyposażenie i tu warto wspomnieć o czujniku do mierzenia natlenienia krwi. Ekranów microLED na razie nie oczekujmy. Znowu będą to wyświetlacze OLED. Urządzenia mają być dostępne w rozmiarach 40 i 44 mm.

Co ważne, wrześniowa konferencja ma przynieść także premierę tańszych smartwatchy. To Apple Watch 4s lub SE, bo nie wiemy, na jaką dokładnie nazwę się zdecydowano. Mają one bazować na modelach series 4. Zostaną jednak pozbawione ważnych funkcji, jak badania EKG. Nie będzie też opcji Always on Display. Za to jednak cenowo mają być bardziej przystępne.

Zapowiedź finalnych wersji iOS 14 i iPadOS 14

iOS 14 i iPadOS 14 deweloperom aplikacji udostępniono już pod koniec czerwca. Niedługo po konferencji. Potem rozpoczęły się publiczne beta testy, a teraz czekamy na dostępność finalnych wersji. Spodziewajmy się dostępności jeszcze w tym miesiącu. W trakcie wrześniowej konferencji powinniśmy poznać dokładną datę premiery.

iOS 14 i iPadOS 14 to duże aktualizacje oprogramowania dla iPhone’ów i iPadów, które wniosą wiele nowości. Wraz z nimi Apple udostępni watchoS 7 oraz tvOS 14. Pewnie na macOS 11 Big Sur przyjdzie nam poczekać trochę dłużej. Wszystko wyjaśni się za dwa dni.

iPad Air 4 i nowy iPad 8. generacji

W trakcie wrześniowej konferencji Apple zobaczymy także nowe tablety z iPadOS 14. Plotki mówią nie o jednym, a dwóch modelach. Ma to być iPad Air 4. generacji i iPad 8. generacji. Co najmniej jeden z nich ma dostać ekran o przekątnej 10,8 cala z wąskimi ramkami i zostanie pozbawiony przycisku Początek z Touch ID. Dokładne szczegóły nie są jednak znane. Niedawno wyciekły schematy, które miały prezentować jeden z nadchodzących tabletów. Widzicie je poniżej.

Zestaw usług Apple One

Kolejną nowością jest Apple One, o którym pierwsze plotki pojawiły się około miesiąca temu. W ten sposób usługi firmy z Cupertino będzie można nabyć w niższych cenach, gdy zdecydujemy się od razu na jakiś pakiet. Połączone usługi mają obejmować Apple Music, TV+, News+, iCloud oraz Arcade. Ceny na razie nie są znane.

Na smartfony iPhone 12 poczekamy dłużej

Ci z was, którzy czekają na iPhone’y 12, będą musieli uzbroić się w jeszcze trochę cierpliwości. Nowe modele telefonów z iOS 14 zobaczymy w październiku. Na razie ruszyła ich masowa produkcja. Dzięki temu można spodziewać się lawiny przecieków, jak chociażby tego.

Czego jeszcze nie przyniesie wrześniowa konferencja Apple

Firma szykuje także inne produkty. To lokalizatory AirTags oraz słuchawki nauszne AirPods Studio. Następnie mamy nowego HomePoda. Te nowości powinniśmy zobaczyć na wydarzeniu, które zostanie poświęcone iPhone’om 12, czyli w przyszłym miesiącu. Najbliższa konferencja będzie dostępna do obejrzenia na żywo. Start 15 września wieczorem.



Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło: opracowanie własne