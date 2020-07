iPhone SE 3 to smartfon, który Apple planuje wprowadzić do oferty już w 2021 roku. W sieci pojawiły się plotki o tym urządzeniu. Mówią o tym, że nowy iPhone SE 3 ponownie miałby otrzymać procesor Apple A13 Bionic, który znamy z tegorocznej wersji telefonu. Są też pewne informacje o nowym, innym modelu.

iPhone SE 3. generacji to smartfon, na który trochę jeszcze poczekamy. Tymczasem pojawiły się plotki o tym urządzeniu. Te mówią o tym, że taki model telefonu Apple będzie chciało wprowadzić do oferty już w 2021 roku. Tak więc na następcę tegorocznej edycji nie musielibyśmy czekać tak długo. Wszak od pierwszej generacji dzieliły nas cztery lata.

Plotki mówią o tym, że iPhone SE 3 miałby otrzymać procesor Apple A13 Bionic. Ten sam znajduje się w tegorocznym smartfonie. Czyżby tak rzeczywiście miało być? Teoretycznie spodziewalibyśmy się chipu A14, który trafi w tym roku do dwunastek. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się dopiero za jakiś czas.

iPhone SE 3 w ofercie Apple w 2021 roku

iPhone SE 3 miałby zadebiutować w 2021 roku, ale są też pewne plotki o innym modelu i ten może pojawić się wcześniej. Pewnie część z was pamięta, że pojawiały się pewne informacje o Plusie Jeszcze przed kwietniową premierą tegorocznego telefonu. Cóż, to urządzenie też ma dostać układ A13 Bionic oraz większy ekran. Choć trzeba mieć na uwadze, że debiut w tym roku może już jednak nie wchodzić w grę. Apple boryka się z opóźnieniami związanymi z iPhone’ami 12 i to wszystko może wpływać na zmiany w harmonogramie.



