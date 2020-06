macOS 10.16 Big Sur wniesie nowości w interfejsie i Safari

macOS 10.16 Big Sur to nowy system operacyjny Apple dla komputerów Mac, który zobaczymy już za kilka godzin. Wniesie on sporo nowości i dowiadujemy się, co nowego ma się pojawić. Plotki mówią o tym, że macOS 10.16 Big Sur wprowadzi dużą aktualizację dla Safari. Ponadto Apple ma przeprojektować interfejs.