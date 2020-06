AirPods 3 w drodze. Nowe słuchawki Apple będą podobne do AirPods Pro

AirPods 3 to nowe słuchawki Apple, których premiera ma odbyć się w przyszłym roku. Nowe plotki sugerują, że ich design będzie zbliżony do wyglądu AirPods Pro. Najnowsze informacje mówią o tym, że Apple planuje wprowadzić nowe słuchawki do oferty w pierwszej połowie 2021 roku. Tak więc trochę jeszcze na nie poczekamy.

AirPods 3 to nowe słuchawki Apple, których prawdopodobnie nie zobaczymy w tym roku. Na debiut gadżetu w ofercie firmy przyjdzie nam poczekać dłużej. Sugeruje to nowa notatka przygotowana przez analityka Ming Chi Kuo. Ta została przejęta przez serwis źródłowy. Zawarte w niej informacje sugerują, że gadżet ma pod kątem wyglądu przypominać to, co znamy już z AirPods Pro.

Ming Chi Kuo w przeszłości często dostarczał sprawdzone informacje na temat planów firmy z Cupertino. Jednak czasami bywało tak, że nie miał racji. Mimo wszystko, pod kątem sprawdzalności udostępnianych informacji cieszy się dobrą reputacją. Według tego, co ujawnił, na AirPods 3 poczekamy do 2021 roku.

Słuchawki Apple AirPods 3 dopiero w pierwszej połowie 2021 roku

Nowe słuchawki Apple mamy zobaczyć dopiero w pierwszej połowie 2021 roku. Dokładniejszy termin na razie nie jest znany. Jednak na AirPods 3 przyjdzie nam poczekać dłużej niż spekulowano wcześniej. Kuo dodał też, że w momencie wprowadzenia na rynek nowej generacji sprzętu druga zostanie wycofana. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać. Nie wiadomo, jakie nowe funkcje planowane są z myślą o kolejnej generacji gadżetu. Tego typu informacje nie zostały przekazane.

