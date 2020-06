Konferencja Apple otwierająca WWDC 2020 odbędzie się już jutro. Jeśli zastanawiacie się nad tym, gdzie oglądać keynote, to będzie można to zrobić na co najmniej dwa sposoby. Apple udostępni live stream na własnej stronie. Jest też link do YouTube, gdzie konferencja WWDC 2020 też będzie strumieniowana. Start o 19:00.

Konferencja Apple, czyli keynote otwierający WWDC 2020, odbędzie się już jutro. Gdzie więc będzie można to oglądać? Na stronie producenta, jak i w serwisie YouTube, do którego specjalny link gigant z Cupertino udostępnił już kilka dni temu. Przed laty takiej możliwości nie było i producent udostępniał tylko własny live stream. Teraz jednak uległo to zmianie.

Jeśli chcecie, to konferencja Apple otwierająca WWDC 2020 będzie do obejrzenia na tej stronie. Gigant z Cupertino od lat udostępnia tam swój live stream. Jeśli jednak preferujecie serwis YouTube, to stosowny link macie poniżej. Tutaj również możecie ustawić sobie stosowne przypomnienie, które pozwoli wam nie przegapić wydarzenia.

Tutaj obejrzysz konferencję Apple z WWDC 2020

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19:00 naszego czasu. Wiemy, że konferencja Apple upłynie nam przede wszystkim pod znakiem oprogramowania. Zobaczymy systemy operacyjne iOS 14, macOS 10.16, watchOS 7, tvOS 14 oraz iPadOS 14. Nowości sprzętowych w tym roku raczej zabraknie. Co nie zmienia faktu, że keynote z WWDC 2020 z pewnością będzie warty obejrzenia.

źródło: opracowanie własne