iOS 14 beta 1 to pierwsza, poglądowa wersja nowego systemu Apple dla iPhone’ów, którą otrzymają dziś deweloperzy aplikacji. Instalacja będzie możliwa z poziomu obrazów IPSW, jak i poprzez odpowiedni profil. Jednak ten stary nie pozwoli wam zainstalować iOS 14 beta 1. Będziecie potrzebowali tego nowego.

iOS 14 beta 1 jest już blisko i będzie to poglądowa wersja nowego oprogramowania dla iPhone’ów, która zostanie udostępniona niedługo po keynote otwierającym WWDC 2020. Zostanie ona w pierwszej kolejności oddana w ręce deweloperów aplikacji. Rozpoczęcia publicznego programu pilotażowego w ramach Apple Beta Software Program spodziewamy się później. Jeśli macie poprzedni profil deweloperski, to nie mamy dobrych wieści.

Ostatni profil deweloperski, nawet ten aktualny dla bety systemu z numerem 13.6, nie pozwoli wam na zainstalowanie iOS 14 beta 1. Apple odświeża go co roku i spodziewamy się, że w tym roku nie będzie inaczej. Potrzebny będzie nowy, który pewnie już dziś wieczorem pojawi się na tej stronie z zasobami do pobierania dla deweloperów. Dopiero wtedy będzie można zainstalować oprogramowanie.

iOS 14 beta 1 nie tylko poprzez odpowiedni profil

Instalacja iOS 14 beta 1 poprzez stosowny profil udostępniony przez Apple będzie jedną z możliwości. Na stronie dla deweloperów pojawią się także obrazy IPSW i z ich pomocą nowy system również można będzie zainstalować. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać do wieczora. Publiczny program pilotażowy, w którym będzie mógł brać każdy użytkownik iPhone’ów, powinien ruszyć w okolicach początku przyszłego miesiąca. Pamiętajmy też, że firma liczy na zgłaszanie błędów.



źródło: opracowanie własne