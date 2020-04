iPhone 12 5G to cztery nowe smartfony Apple, które zobaczymy we wrześniu. W sieci pojawiły się nowe schematy, które ukazują mniejszy notch. Wcięcie w górnej części ekranu zostanie zredukowane. Będzie to możliwe dzięki temu, że modele iPhone 12 głośniczek mają mieć umieszczony na ramce. To zwolni trochę cennego miejsca.

iPhone 12 5G zbliża się wielkimi krokami i obecnie nowe smartfony Apple są w ogniu przecieków. Plotki już wcześniej sugerowały, że telefony dostaną mniejszy notch. Wygląda na to, że tak rzeczywiście się stanie. Sugerują to nowe schematy, które pojawiły się w sieci. Ujawnił je Jon Prosser na Twitterze.

Schematy opublikowane przez Prossera widzicie poniżej. Prezentują one notch jednego z modeli iPhone 12. Widać, że smartfony rzeczywiście dostaną mniejsze wcięcie w porównaniu do tego, które znajdziemy w obecnie dostępnych telefonach z systemem iOS. Na oko zajmuje jego długość to około 1/3 szerokości ekranu. Jak to stało się możliwe?

iPhone 12 5G ma mniejszy notch , bo Apple zmieniło miejsce głośniczka

Widzimy, że iPhone 12 5G nie ma już we wcięciu głośniczka. Przeniesiono go wyżej nad ekranem do ramki. Stąd też notch stał się mniejszy, bo nie potrzeba tu już tyle miejsca na poszczególne elementy. Te związane z kamerką czy Face ID pozostały.

iPhone 12 5G to seria obejmująca cztery nowe smartfony z iOS, które powinniśmy zobaczyć we wrześniu. Modele Pro mają dostać aparaty z sensorem LIDAR. Ponadto możemy spodziewać się bardzo szybkiego procesora Apple A14 Bionic. Jest jednak możliwe, że dojdzie do pewnych opóźnień, co sugerują pewne plotki.

źródło: Twitter