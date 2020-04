iPhone 12 Pro i tańsze modele iPhone 12 są już w przygotowaniu. Apple ma postawić na pewne elementy designu zaczerpnięte z iPadów Pro. Wiemy też, że w drodze jest tańszy HomePod i inne produkty. Głośnik może zadebiutować w tym kwartale. Ma być podobny do pierwszego HomePoda, ale będzie po postu mniejszy.

iPhone 12 Pro i dwa tańsze modele telefonów Apple pojawiają się w przeciekach nie od dziś. Teraz nowe informacje na ich temat opublikował Bloomberg. Z opublikowanego raportu wynika też, że wkrótce pojawi się tańszy HomePod. Zacznijmy więc może od tego konkretnego produktu.

Tańszy HomePod podobny do oryginału

Nowy, tańszy HomePod ma być podobny do pierwszego głośnika Apple. Wizualnie ma go przypominać, ale będzie mniejszy. Dokładna cena nie jest znana. Jest możliwe, że ten produkt zostanie zaprezentowany jeszcze w tym kwartale. Jeśli nie, to premiera ma odbyć się później w tym roku.

iPhone 12 dostanie mniejszy notch

Z raportu serwisu źródłowego wynika, że Apple planuje zaimplementować w modelach iPhone 12 mniejszy notch. Następnie mamy elementy ramki inspirowane tym, co można znaleźć w obecnych iPadach Pro. Ekrany mają być płaskie. W drodze są dokładnie cztery nowe modele, z czego dwa to wersje Pro.

Ponadto iPhone 12 Pro ma zostać wzbogacony o sensor LIDAR. Tego typu plotki już się pojawiały. Apple dodało już taki element w iPadach Pro i wprowadzenie go do tegorocznych telefonów wydaje się być jak najbardziej możliwe. Premiera cały czas szykowana jest na wrzesień, choć może dojść do opóźnień.

