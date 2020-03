iOS 14 ujawnia nową funkcję dla watchOS 7 dla Apple Watch

iOS 14 to nowy system dla iPhone’ów, którego premiera odbędzie się wraz z watchOS 7 dla zegarków Apple Watch. Kod pierwszego oprogramowania ujawnia nowość dla drugiego. Dotyczy on trybu dziecka, który pojawi się w watchOS 7. iOS 14 ujawnia, że pojawią się uaktualnione pierścienie aktywności. Co się zmieni?