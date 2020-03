One UI 2.1 dla Galaxy S9 i Galaxy Note 9. Aktualizacji może nie być

One UI 2.1 to aktualizacja, która miała trafić na smartfony Samsung Galaxy S9 i Galaxy Note 9. Zeszłoroczne flagowce już ją dostają. Możliwe jednak, że właściciele telefonów Samsunga z 2018 roku będą musieli jednak obejść się smakiem. Wersja One UI 2.1 może jednak finalnie nie trafić na modele S9 i Note 9.

One UI 2.1 jest już udostępniane na zeszłoroczne flagowce. Wcześniejsze informacje sugerowały, że smartfony Samsung Galaxy S9 i Galaxy Note 9 również miały otrzymać uaktualnienie. Tak jednak finalnie może się nie stać i wtedy właściciele telefonów z 2018 roku musieliby obejść się smakiem. Byłaby to duża szkoda, bo aktualizacja ta wnosi sporo nowości.

Brak One UI 2.1 dla Samsungów Galaxy S9 i Galaxy Note 9 sugerują ostatnie informacje o aktualnych wersjach firmware dla obu telefonów. Dla przykładu do „notatnika” z 2018 roku jest to N960FXXU5DTC5. Ma on marcowe poprawki bezpieczeństwa i jest oparty na Androidzie 10, ale nie na najnowszej wersji nakładki Koreańczyków. Dalej jest to edycja z numerkiem 2.0.

Aktualizacja One UI 2.1 dla Galaxy S9 i Galaxy Note 9 jeszcze nieskreślona

Jak to mówią, nadzieja umiera ostatnia. Obecnie chyba nie ma co jeszcze przekreślać dostępności One UI 2.1 dla modeli Samsung Galaxy S9 i Galaxy Note 9. Pozostaje to na razie niewiadomą. Serwis źródłowy jednak skłania się ku temu, że takie uaktualnienie na smartfony z 2018 roku raczej nie trafi. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się dopiero z czasem.

